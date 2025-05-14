Реализация самолета «Байкал» зашла в тупик

Полпред президента РФ Трутнев: Производство самолетов «Байкал» не ожидается

К настоящему времени реализация проекта регионального самолета «Байкал» (ЛМС-901) в России зашла в тупик, производства замены устаревшему Ан-2 («кукурузнику») в стране не ожидается. Об этом заявил полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Его слова приводит ТАСС.

Разработка новой модели среднемагистральных самолетов в России застопорилась, уточнил он. Конкретных причин срыва сроков проекта Трутнев раскрывать не стал. «Самолета «Байкал» у нас не ожидается», — резюмировал Трутнев в ходе выступления на расширенном заседании комитета Госдумы по Дальнему Востоку и Арктике.

Изначально ожидалось, что первые поставки «Байкалов» стартуют в 2025 году. Однако конечная стоимость производства этих самолетов оказалась в три раза больше той, которую Минпромторг указывал при заказе самолета в 2019 году — 455 против 120 миллионов рублей.

В конце марта 2025 года сообщалось, что Уральский завод гражданской авиации (УЗГА), ответственный за выпуск нового самолета, получит на доработку проекта еще 10,4 миллиарда рублей. Завершить опытно-конструкторские работы по контракту планировалось завершить в срок до 17 декабря 2027 года. В начале весны глава Минпромторга Антон Алиханов заявлял, что к тому времени в России успели создать только три образца модели.

На фоне проблем с выпуском новых самолетов газета «Коммерсантъ» сообщала, что проект «Байкал» могут закрыть или передать от Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) авиакомпании S7 Group. Главной причиной таких обсуждений стала вскрывшаяся неготовность самолета. Первый вице-премьер Денис Мантуров объяснял сдвиг сроков создания самолета «Байкал» с необходимостью импортозамещения двигателя и винта из-за ухода иностранных партнеров.

В качестве перестраховки Минпромторг во второй половине февраля 2025-го поручил возобновить производство двигателя ТВД-10Б для советского самолета Ан-2 («кукурузник»), чтобы продлить сроки его эксплуатации. Если же и этот проект сорвется, местным авиалиниям придется переходить на вертолеты, что сделает перевозки людей в удаленные регионы значительно дороже.