Власти опровергли отказ от создания самолета «Байкал»

Глава Минпромторга Алиханов заявил о создании трех образцов самолета «Байкал»

В России продолжается создание легкого самолета «Байкал», который должен прийти на смену советскому Ан-2, более известному как «кукурузник». Об этом на заседании президиума совета законодателей сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов, передает ТАСС.

По словам министра, изготовлено уже три образца модели. Использовать машины предполагается для нужд Дальнего Востока и труднодоступных северных регионов.

Ранее газета «Коммерсантъ» узнала, что проект «Байкал» могут закрыть или передать от Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) авиакомпании S7 Group. Главной причиной таких обсуждений стала вскрывшаяся неготовность самолета.

Как утверждают источники, на доработку потребуется не менее пяти лет и десять миллиардов рублей. Собеседник, близкий к Минпромторгу, объяснил, что при проверке вскрылись «драматические» ошибки, допущенные при разработке, так что фактически самолет придется создавать заново.

По данным издания, решение об остановке проекта действительно пока не принято, однако в целом он настолько затянулся, что продолжение выглядит нецелесообразным.

На этом фоне входящей в «Ростех» Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) было поручено возобновить производство выпускавшегося с 1980-х годов двигателя ТВД-10Б для ремоторизации самолета Ан-2. В случае успеха новые моторы позволят продлить срок службы советской техники еще на какое-то время. Эту информацию уже подтвердил Алиханов.

