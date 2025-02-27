В России подтвердили желание сохранить советские «кукурузники»

Глава Минпромторга Алиханов подтвердил проект создания моторов ТВД-10 для Ан-2

У Минпромторга есть проект возобновления выпуска авиадвигателей ТВД-10, которые можно использовать для установки на советские самолеты Ан-2, более известные как «кукурузники». Об этом заявил глава ведомства Антон Алиханов, передает ТАСС.

Он подтвердил, что мотор, выпускавшийся с 1980-х годов для установки на Ан-28 (развитие концепции самолета Ан-14, который должен был заменить Ан-2) позволит провести модернизацию оставшихся в эксплуатации «кукурузников».

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники указывал, что возобновление производства ТВД-10Б обойдется в 1,8 миллиарда рублей. Сама идея таких работ, утверждают собеседники издания, возникла в связи со вскрывшимися проблемами самолета «Байкал» производства Уральского завода гражданской авиации (УЗГА), который и должен был заменить Ан-2.

Как оказалось, при проектировании машины были допущены «драматические ошибки», из-за которых самолет «фактически нужно собирать заново». Стоимость таких работ оценивают в десять миллиардов рублей, а сроки исполнения — не менее пяти лет.

Таким образом, проект, ускорить реализацию которого в сентябре прошлого года требовал президент России Владимир Путин, могут закрыть. А такое решение потребует продолжения эксплуатации Ан-2.

В июле 2023 года эксплуатанты Ан-2 предупреждали, что без срочного решения проблемы поставок иностранных комплектующих или их импортозамещения и расширения мощностей по ремонту моторов в стране самолеты будут быстро выходить из строя.

Ранее стало известно, что правительство решило потратить еще 27,6 миллиарда рублей на разработку комплектующих для отечественного самолета SJ-100, импортозамещенной версии Sukhoi Superjet 100. Все работы должны быть завершены в течение трех лет.