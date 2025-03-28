На доработку замены «кукурузнику» потратят еще три года

УЗГА потратит на доработку самолета «Байкал» три года и 10,4 миллиарда рублей

Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) получит на доработку проекта легкого многоцелевого самолета «Байкал», который должен прийти на смену советскому Ан-2 («кукурузник»), еще 10,4 миллиарда рублей. Об этом свидетельствует протокол подведения итогов соответствующего тендера Минпромторга.

Опытно-конструкторские работы по контракту следует завершить в срок до 17 декабре 2027 года, то есть почти за три года. За это время предприятие, как объяснила его пресс-служба, должно доработать самолет и заменить иностранную силовую установку на отечественные двигатель и винт.

В соответствии с комплексной программой развития гражданской авиации, утвержденной в июне 2022 года, выпуск «Байкалов» должен был начаться еще в 2024 году. Тогда в авиакомпании планировали передать 14 машин, в 2025 году — 15, а далее — по 25 каждый год. В обновленной через два года редакции документа старт производства перенесли на 2025-й.

В сентябре 2024 года в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) президент России Владимир Путин дважды попросил объяснить, почему задерживаются поставки «Байкалов», а также потребовал снизить их стоимость до уровня, который сделает рентабельным использование машины для пассажирских перевозок.

Первый вице-премьер Денис Мантуров, комментируя это требование, объяснил, что для «Байкала» не готовы двигатель и винт, после чего пообещал, что выпуск самолетов начнется в 2026 году. В свою очередь, глава Минпромторга Антон Алиханов выступил против смены подрядчика.

В январе «Коммерсантъ» выяснил, что новые испытания вскрыли существенные проблемы самолета. Источник, близкий к Минпромторгу, рассказал о «драматических ошибках», допущенных при разработке, из-за которых самолет фактически придется собирать заново. В том же материале говорилось, что на работы потребуется десять миллиардов рублей и не менее пяти лет до первых поставок в авиакомпании.