07:21, 19 мая 2026Авто

Выезд из российского города в Москву перекрыли из-за атаки БПЛА

Губернатор Евраев: Выезд из Ярославля в сторону Москвы перекрыт из-за атаки БПЛА
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыли из-за атаки украинских БПЛА. Об этом сообщил губернатор российского региона Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

«Наш регион подвергся вражеской атаке украинских БПЛА. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной», — заявил глава Ярославской области.

Евраев призвал жителей Ярославля воздержаться от поездок в направлении столицы или выбирать маршруты, минуя этот участок.

Ранее в Москве перекрыли движение в обе стороны по Северо-Восточной хорде (СВХ) из-за сильного пожара. Возгорание произошло на стройплощадке в районе метро «Черкизовская». Из-за возгорания над районом поднялся густой черный дым, который был виден издалека.

