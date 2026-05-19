Россиянин из «Зенита» сыграет за сборную Бразилии на ЧМ-2026

07:15, 19 мая 2026

Дуглас Сантос и Луис Энрике из «Зенита» сыграют за сборную Бразилии на ЧМ-2026
Владислав Уткин
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Россиянин из «Зенита» Дуглас Сантос сыграет за сборную Бразилии на ЧМ-2026. Об этом сообщает сайт Конфедерации футбола Бразилии.

Вместе с Сантосом, который получил российский паспорт осенью 2024 года, за сборную Бразилии выступит еще один игрок «Зенита» — полузащитник Луис Энрике. Оба игрока попали в окончательный состав команды.

Сантос в текущем сезоне провел 25 матчей, в которых забил два гола и сделал столько же результативных передач. Энрике в 34 встречах забил шесть мячей и четыре раза ассистировал партнерам по команде.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Сборная Бразилии сыграет в группе С вместе с командами Гаити, Марокко и Шотландии.

Ранее стало известно, что 40-летний хорватский футболист Лука Модрич сыграет на чемпионате мира. Грядущий мундиаль станет для него пятым в карьере.

