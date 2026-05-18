Россиянам рассказали секреты по подбору подержанного авто

Автоэксперт Королев назвал попытку сэкономить главной ошибкой при подборе машины

Весной традиционно увеличивается количество обращений по подбору подержанных машин, рассказал автоэксперт, зарегистрированный на сервисе Профи.ру, Евгений Королев. В беседе с «Лентой.ру» он поделился секретами по поиску б/у автомобиля.

По мнению эксперта, при подборе в первую очередь нужно отталкиваться от бюджета, а затем следует определиться с предпочтениями по моделям и кузовам автомобилей. Если желаемый автомобиль слишком дорогой, он посоветовал рассмотреть ту же модель в другой комплектации или предыдущем поколении.

Специалист отметил, что одна из самых главных ошибок при выборе автомобиля — это желание сэкономить и выбрать слишком дешевый вариант. «Машина дешевле рынка почти всегда скрывает проблему — восстановление после серьезного ДТП, скрученный пробег или юридические обременения», — пояснил он.

Также к распространенным ошибкам Королев отнес покупку под влиянием эмоций. Например, автомобиль с двигателем мощнее 250 лошадиных сил облагается максимальной ставкой транспортного налога, о чем многие забывают в момент выбора, уточнил собеседник «Ленты.ру». Кроме того, автоэксперт сообщил, что часто покупатели переоценивают свои возможности, забывая о сопутствующих расходах. Для ежедневных поездок по городу обслуживание мощного внедорожника может быть накладным, предупредил он.

Чтобы правильно оценить состояние автомобиля, специалист рекомендовал проверять геометрию кузова — зазоры, закрывание дверей, наличие следов шпатлевки и отслоения лака. После визуального осмотра следует завести двигатель и оценить стабильность оборотов, отсутствие посторонних стуков и вибраций, обратил внимание эксперт. Также необходимо обязательно провести диагностику автомобиля на СТО.

Большинство продавцов на вторичном рынке — перекупщики и дилерские салоны, которые также перепродают автомобили: покупают по программе трейд-ин, принимают на комиссию или реализуют лизинговые возвраты, предостерег собеседник «Ленты.ру». Реальных частных владельцев меньшинство, а это означает, что большая часть сделок может быть сопряжена риском, указал он.

Некоторые перекупщики могут прибегать к различным уловкам. "Машина гаражного хранения" — попытка уверить покупателя, что эксплуатация была максимально лояльной. "Брал для супруги, ей не понравилась" — способ откреститься от обвинений в покупке авто ради продажи Евгений Королев автоэксперт

При осмотре авто эксперт призвал также заглядывать в труднодоступные ниши, которые не чистят при химчистке, проверять состояние руля и педалей. Если автомобиль находится в залоге, необходимо получить расписку о погашении кредита или справку из банка от продавца в день сделки, подчеркнул Королев.

«Непосредственно перед покупкой нужно проверить СТС, ПТС, VIN-номер автомобиля, сравнить, чтобы во всех документах информация о машине отображалась корректно. Если автомобиль пригнан из-за границы, следует проверить таможенные документы. Также необходимо обратить внимание на то, как составлен договор купли-продажи», — поделился специалист.

Чтобы получить реальную скидку на б/у автомобиль у дилера, эксперт рекомендовал приезжать в салон в конце месяца, когда сотрудники закрывают месячные планы по продажам.

