Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:26, 19 мая 2026Экономика

Россиян предупредили об аномалиях в ближайшие дни

Синоптик Паршина: Погодные аномалии ожидают россиян в ближайшие дни
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В ближайшие дни в центральном регионе России ожидается аномально жаркая погода, а в Сибири — аномальные холода. О необычных погодных явлениях предупредила ведущий специалист Гидрометцентра России Людмила Паршина, пишет РИА Новости.

«Аномально жаркая погода выше нормы на семь и более градусов ожидается не только для Москвы и области, но и для всего центрального региона, для Поволжья, для Вологодской, Архангельской областей, для юга Коми. А отрицательная аномалия сохраняется в Сибири в ближайшие дни», — уточнила синоптик.

Паршина добавила, что 19 и 20 мая в Иркутской области возможны заморозки — температура воздуха опустится до минус трех градусов Цельсия. А в горных районах Тывы 20 мая пройдет дождь с мокрым снегом.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова спрогнозировала жителям Москвы 30-градусную жару.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД заявили о самой масштабной атаке ВСУ на Москву

    Раненый российский боец сбил дрон ВСУ неожиданным предметом

    Собянин назвал число сбитых с начала суток на подлете к Москве беспилотников

    Россияне начали отказываться от черной икры

    Посол Украины описал помощь от Германии словами больше, чем когда-либо

    Российская певица впервые обратилась к фанатам после задержания

    Поставки пива из постсоветской страны в Россию взлетели

    ВС России уничтожили ударами ФАБ бойцов спецподразделения «Альфа» СБУ

    Бойцы ВСУ атаковали украинских волонтеров с гуманитарным грузом

    Раскрыта длительность полового акта у «скорострелов»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok