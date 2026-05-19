Россиян предупредили о последствиях сдерживания газов

Врач Приказчиков: Привычка сдерживать газы чревата запором и геморроем

Гастроэнтеролог Александр Приказчиков призвал не сдерживать газы, поскольку это негативно влияет на здоровье желудочно-кишечного тракта. О последствиях такой привычки он предупредил россиян в своем Telegram-канале.

Как пояснил Приказчиков, если сдерживать газы, то они дольше будут контактировать с каловыми массами. Из-за этого неприятный запах после пускания только усилится, подчеркнул он.

Кроме того, скопление газов приводит к растяжению стенок кишечника, продолжил врач. Это чревато возникновением чувства распирания, боли в животе, урчания, запора, геморроя и заброса желудочного содержимого в пищевод. Чтобы избежать подобных проблем, Приказчиков посоветовал хорошо пережевывать пищу, не глотать большие куски, меньше разговаривать во время еды, практиковать диафрагмальное дыхание и придерживаться диеты под названием low FODMAP, которая предполагает ограничение плохо усваиваемых продуктов.

