Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
09:30, 19 мая 2026Забота о себе

Россиян предупредили о последствиях сдерживания газов

Врач Приказчиков: Привычка сдерживать газы чревата запором и геморроем
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: 9nong / Shutterstock / Fotodom

Гастроэнтеролог Александр Приказчиков призвал не сдерживать газы, поскольку это негативно влияет на здоровье желудочно-кишечного тракта. О последствиях такой привычки он предупредил россиян в своем Telegram-канале.

Как пояснил Приказчиков, если сдерживать газы, то они дольше будут контактировать с каловыми массами. Из-за этого неприятный запах после пускания только усилится, подчеркнул он.

Материалы по теме:
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022
Кетодиета: полное руководство для начинающих. Что нужно знать, прежде чем пробовать кетогенную диету? Советы диетологов
Кетодиета: полное руководство для начинающих.Что нужно знать, прежде чем пробовать кетогенную диету? Советы диетологов
12 августа 2022

Кроме того, скопление газов приводит к растяжению стенок кишечника, продолжил врач. Это чревато возникновением чувства распирания, боли в животе, урчания, запора, геморроя и заброса желудочного содержимого в пищевод. Чтобы избежать подобных проблем, Приказчиков посоветовал хорошо пережевывать пищу, не глотать большие куски, меньше разговаривать во время еды, практиковать диафрагмальное дыхание и придерживаться диеты под названием low FODMAP, которая предполагает ограничение плохо усваиваемых продуктов.

Ранее гастроэнтеролог Наталья Слюняева рассказала, какие продукты медленно разрушают организм. Маргарин, утверждает она, оказывает негативное влияние на сосуды.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ нанесли массированный удар по Ярославлю. Горит промышленный объект, выезд в Москву перекрыли

    Выходцы из ближнего зарубежья подготовили теракт на военном объекте в российском регионе

    Медведев ответил на слова МИД Литвы про Калининград фразой об истошном лае

    Иран обвинил США в нарушении своих обещаний

    Военкоры раскрыли подробности ночной атаки на Украину

    Раскрыт путь переплавившего украденные драгоценности в слитки россиянина

    На Западе оценили значение визита Путина в Китай сразу после Трампа

    Венгрия сигнализировала о сдвиге по вопросу интеграции Украины в ЕС

    Покинувший Россию внук Пугачевой назвал себя позорным

    Самолет с пассажирами аварийно сел в лесу российского региона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok