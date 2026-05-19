10:13, 19 мая 2026

Россиянин с винтовкой целился в подростков на детской площадке

В Петербурге задержали мужчину, целившегося из винтовки в подростков
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге Росгвардия задержала 48-летнего мужчину с пневматической винтовкой, который целился в подростков на детской площадке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным правоохранителей, все произошло вечером 17 мая на Магнитогорской улице. Там фигурант, будучи в нетрезвом состоянии, достал из чехла пневматическую винтовку с оптическим прицелом и периодически направлял ее в сторону подростков.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье неизвестный выстрелил в подростка из пневматики. Юношу госпитализировали. Врачи извлекли из него пулю. Родители потерпевшего подали заявление в полицию.

