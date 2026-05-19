В Верховном суде России узнали о прейскуранте судьи и приняли решение

ВС РФ арестовал экс-замглавы Ставропольского краевого суда Хрипунова за взятки

Верховный суд (ВС) России отправил под стражу бывшего заместителя председателя Ставропольского краевого суда Михаила Хрипунова, обвиняемого в коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Специальная судебная коллегия ВС удовлетворила ходатайство об избрании экс-судье меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. В инстанции указали на отсутствие обстоятельств, свидетельствующих об уголовном преследовании судьи в связи с его должностью.

Хрипунов обвиняется в приготовлении и получении взяток в крупном и особо крупном размерах. В материалах уголовного дела указан его прейскурант: за четыре миллиона рублей он выразил готовность смягчить меру пресечения двоим арестантам. Также за 500 тысяч рублей Хрипунов оказал влияние на коллегию по гражданским делам Ставропольского краевого суда для удовлетворения иска заинтересованного лица.

Ранее Высшая квалификационная коллегия судей одобрила возбуждение уголовного дела в отношении Хрипунова.