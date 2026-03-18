Российские судьи подкупили друг друга

СК возбудил дело в отношении троих бывших судей из Ставропольского края

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении трех бывших судей из Ставропольского края — Михаила Хрипунова, Тимура Набокова и Артема Сергеева. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Решение принято с согласия Высшей квалификационной коллегии судей.

По версии следствия, в августе и декабре 2023 года Сергеев, Набоков и один из посредников Сергей Михайлов предложили Хрипунову две взятки в размере миллион и три миллиона рублей. Деньги предназначались за содействие в изменении меры пресечения двум фигурантам уголовных дел с заключения под стражу на домашний арест. Хрипунов согласился, но суд не удовлетворил ходатайства, и деньги не были переданы.

Кроме того, в декабре 2023 года Набоков через посредника Евгения Сокуренко получил 50 тысяч рублей за удовлетворение иска о взыскании долга. А в июле 2024 года Хрипунов через тех же посредников получил 500 тысяч рублей за то, чтобы решение по гражданскому делу осталось без изменений.

Ранее Ленинский районный суд Краснодара изъял в доход государства активы бывшего заместителя председателя Краснодарского краевого суда Игоря Николайчука общей стоимостью 13 миллиардов рублей, 28 миллионов рублей и 2,2 миллиона долларов.