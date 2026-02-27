Российский судья преуспел в долларовом бизнесе

Суд изъял у экс-замглавы суда Кубани Николайчука активы на ₽13 млрд и $2,2 млн

Ленинский районный суд Краснодара изъял в доход государства активы бывшего заместителя председателя Краснодарского краевого суда Игоря Николайчука общей стоимостью 13 миллиардов рублей, 28 миллионов рублей и 2,2 миллиона долларов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Решение принято по иску прокурора. Среди конфискованного имущества объекты недвижимости, акции пяти компаний, денежные средства на банковских счетах, транспортные средства.

Суд установил, что Николайчук с 2007 по 2018 год на посту судьи Краснодарского краевого суда и заместителя председателя этого же суда участвовал в нелегальном строительстве элитного многоквартирного дома в Сочи, за что получил от своего бывшего начальника по судейскому корпусу Александра Чернова две квартиры общей площадью более 300 квадратных метров в этом жилом комплексе.

Кроме того, судья преуспел в бизнесе, занимаясь производством изделий из ПВХ. Также у него были коммерческие интересы в сфере строительства и аренды недвижимости. Николайчук сумел заработать не менее двух миллионов долларов, на которые построил торгово-офисный центр в Краснодаре.

Помимо экс-судьи, ответчиками по иску стали еще 15 человек и компания, участвовавшие в его незаконных схемах. Николайчук нарушил запрет на ведение предпринимательской деятельности.

У экс-председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова и бывшего судьи Ленинского райсуда Рустема Трахова прокуратура также обнаружила нелегальные активы на 13 миллиардов и 19 миллиардов рублей соответственно.