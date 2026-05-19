11:51, 19 мая 2026

Раскрыта возможная причина трагедии с пассажирами катера на Байкале

Shot: Катер с пассажирами мог перевернуться на Байкале из-за перегруза
Зарина Дзагоева
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Катер с 14 пассажирами на борту мог перевернуться на Байкале из-за перегруза. Возможную причину трагедии раскрывает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что судно-амфибия «Хивус» с воздушной подушкой вмещает всего десять человек, поэтому из-за перевеса оно могло опрокинуться.

По данным Telegram-канала Baza, на борту катера находилась туристическая группа из Подмосковья. Капитан выехал на лед и хотел совершить маневр по переходу на воду. Именно в этот момент «Хивус» перевернулся.

Из озера удалось вытащить десять человек с переохлаждением, а четверых спасти не вышло. Позже число не выживших возросло до пяти. Аэролодку в настоящее время отбуксировали к берегу.

