Раскрыты личности пассажиров перевернувшегося на Байкале катера

На борту перевернувшегося на Байкале катера «Хивус» находились 18 человек. Личности пассажиров раскыл Telegram-канал Baza.

По данным источника, туристы приехали из Москвы и Московской области. Пострадавшими оказались: 40-летняя Елена В., 63-летняя Наталья С., 53-летняя Ольга М., 50-летний Николай П., 69-летняя Елена П., 59-летняя Елена Ч., 60-летняя Наталья С., 50-летняя Юлия С., 64-летняя Маргарита К., 66-летняя Наталья Ж., 49-летняя Ирина Б., 27-летний Сергей Б., 64-летняя Марина Ф., 43-летний Денис Ф., 64-летняя Галина С. и Мария Т.

Самым юным пассажиром был 14-летний Дмитрий Б. Мальчика госпитализировали.

Ранее стало известно, что судно-амфибия «Хивус» перевернулось в 30 метрах от берега, рядом со скалой Черепаха. При этом пять пассажиров не выжили, в их числе оказался капитан судна.