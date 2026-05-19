Москвич на первой встрече отдал девушке пять слитков золота и наличные

Москвич вскрыл сейф отца, отдав мошенникам наличные и пять слитков золота

Московские полицейские задержали 21-летнюю девушку, которая забрала у мужчины золотые слитки и наличные на 13,3 миллиона рублей на первой встрече. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке МВД России.

В полицию обратился 26-летний потерпевший. Он пояснил, что ему звонили неизвестные и убедили срочно задекларировать деньги. По их указанию мужчина вскрыл сейф отца, достал оттуда валюту, наличные и пять золотых слитков. Все это он отдал незнакомой девушке на улице.

Девушка оказалась курьером мошенников. После получения денег она перевела их своим кураторам на криптовалютный кошелек, а слитки отправила на указанный ими адрес. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петербурге силовики пресекли противоправную деятельность двоих юношей, которые обеспечивали работу мошеннических кол-центров.