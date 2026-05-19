11:04, 19 мая 2026МирЭксклюзив

Раскрыта главная уступка Трампа Китаю

Политолог Суслов: Трамп изменил риторику по Тайваню в качестве уступки Китаю
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evan Vucci / Reuters

Президент США Дональд Трамп пообещал приостановить военные поставки на Тайвань и изменил риторику по этому вопросу в качестве уступки Китаю. На это в интервью «Ленте.ру» указал заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

«Тайвань остается самым острым вопросом в отношениях США и Китая. И Трамп пообещал приостановить поставки вооружений Тайваню», — заметил он.

Кроме того, президент США призвал тайваньские власти к большей сдержанности. Он объявил, что Соединенные Штаты не поддержат провозглашение независимости Тайваня, и в целом поставил под сомнение стремление США защищать остров, добавил политолог.

«Слова Трампа восприняли как уступку и результат давления со стороны китайского лидера», — указал эксперт.

Ранее Дмитрий Суслов оценил вероятность появления «большой двойки» США и Китая в мировой политике. По его словам, администрация Трампа вряд ли согласится с этой идеей.

