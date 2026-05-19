10:42, 19 мая 2026МирЭксклюзив

Вероятность появления нового формата отношений США и Китая оценили

Политолог Суслов: США не поддержат идею стратегической стабильности с Китаем
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evan Vucci / Reuters

США не поддержат идею конструктивной стратегической стабильности, которую предложил председатель КНР Си Цзиньпин. На это в интервью «Ленте.ру» указал заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

По словам политолога, китайский лидер пытался показать Соединенным Штатам, что «великое возрождение китайского народа» не противоречит американской безопасности и две равновеликие державы могут сосуществовать. Однако в администрации Трампа усиление Китая все равно связывается с угрозой безопасности.

«В США первенство исторически неразрывно связывают с безопасностью: его утрата подается как экзистенциальная угроза», — подчеркнул эксперт, объяснив, почему США не согласятся на идею стратегической стабильности — мирного сосуществования двух равновеликих держав, которые являются соперниками, но сотрудничают там, где это выгодно, и не допускают прямого столкновения.

Дмитрий Суслов также объяснил влияние визита Дональда Трампа в Китай на украинское урегулирование. По его мнению, США не удалось изменить китайский подход к конфликту.

