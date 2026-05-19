Названо неожиданное последствие визита Трампа в Китай для союзников США

Политолог Суслов: Япония и Южная Корея попытаются наладить контакты с Россией

Япония и Южная Корея попытаются наладить контакты с Россией на фоне уступок президента США Дональда Трампа Китаю. На это в интервью «Ленте.ру» указал заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

По словам политолога, союзники США восприняли итоги визита Трампа в Китай с большим беспокойством. Они опасаются ослабления американских позиций в Азиатско-Тихоокеанском регионе и боятся, что Соединенные Штаты могут отказаться защищать и Тайвань, и их самих.

В этих условиях обе страны начинают диверсифицировать внешнюю политику, подчеркнул Дмитрий Суслов.

«Неожиданным последствием этой тенденции может стать и налаживание контактов Японии и Южной Кореи с Россией. Сомнения в надежности американских гарантий станут для них еще одним стимулом преодолеть нынешний кризис и попытаться выстроить конструктивный диалог с Россией», — указал он.

Ранее Дмитрий Суслов раскрыл главную уступку Трампа Китаю. По словам политолога, американский лидер был вынужден скорректировать риторику по Тайваню.