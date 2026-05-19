Женщина с раком кишечника рассказала о единственном симптоме болезни

Daily Mirror: Женщина с раком кишечника призвала не игнорировать усталость

Проживающая в Великобритании 38-летняя Лора призналась, что долго игнорировала постоянную усталость, которая оказалась единственным симптомом смертельно опасной болезни. Ее слова цитирует Daily Mirror.

Лора рассказала, что постоянно чувствовала сильное утомление, но не обращалась к врачу, так как считала свое состояние нормальным из-за загруженности работой и необходимости заботиться о маленьких детях. Позже у нее диагностировали рак кишечника третьей стадии, после чего ей пришлось пройти несколько курсов химиотерапии.

«Я жалею, что не прислушалась к своему организму раньше», — рассказала она. Лора отметила, что даже полноценный ночной отдых не помогал ей почувствовать себя отдохнувшей. Женщина призвала людей не игнорировать подобные изменения и проходить обследования, особенно если врачи выявили анемию.

Ранее онколог Луиза Диб рассказала, что при раке кишечника также могут наблюдаться диарея, запор, боли в животе. Еще одним симптомом она назвала частое появление кала в форме тонкой ленты.