Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
12:29, 19 мая 2026Забота о себе

Женщина с раком кишечника рассказала о единственном симптоме болезни

Daily Mirror: Женщина с раком кишечника призвала не игнорировать усталость
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Проживающая в Великобритании 38-летняя Лора призналась, что долго игнорировала постоянную усталость, которая оказалась единственным симптомом смертельно опасной болезни. Ее слова цитирует Daily Mirror.

Лора рассказала, что постоянно чувствовала сильное утомление, но не обращалась к врачу, так как считала свое состояние нормальным из-за загруженности работой и необходимости заботиться о маленьких детях. Позже у нее диагностировали рак кишечника третьей стадии, после чего ей пришлось пройти несколько курсов химиотерапии.

Материалы по теме:
Как повысить давление. Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
Как повысить давление.Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
24 ноября 2022
У меня высокий пульс. Это опасно? Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
У меня высокий пульс. Это опасно?Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
14 ноября 2022

«Я жалею, что не прислушалась к своему организму раньше», — рассказала она. Лора отметила, что даже полноценный ночной отдых не помогал ей почувствовать себя отдохнувшей. Женщина призвала людей не игнорировать подобные изменения и проходить обследования, особенно если врачи выявили анемию.

Ранее онколог Луиза Диб рассказала, что при раке кишечника также могут наблюдаться диарея, запор, боли в животе. Еще одним симптомом она назвала частое появление кала в форме тонкой ленты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ выпустили по России управляемые авиабомбы и сотни беспилотников

    Раскрыт заработок Шуры за выступление в день рождения

    Названы повлиявшие на распад СССР факторы

    Число пострадавших при аварийной посадке самолета в российском лесу выросло

    Сына основателя Mango задержали по подозрению в его убийстве

    СК раскрыл подробности о последнем сигнале с телефона пропавшей в тайге семьи Усольцевых

    Российский «Оптомат-300» ускорил запуск FPV-дронов

    Российским водителям напомнили о рисках в жаркую погоду

    Россиянин выловил из родника пакет с телом новорожденного

    Женщина стала блогершей в 76 лет ради благополучия 16-летних дочерей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok