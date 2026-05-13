Людей с одним типом кала призвали срочно обратиться к врачу

Онколог Диб: Кал в виде тонкой ленты возникает при раке кишечника

Онколог Луиза Диб призвала людей, у которых во время дефекации регулярно появляется один тип кала, срочно обратиться к врачу, поскольку это может быть признаком смертельного заболевания. Об этом она рассказала изданию Terra.

Так, Диб призвала насторожиться при появлении кала в виде очень тонкой ленты. Обычно такой стул возникает у людей с раком кишечника, пояснила она.

Дело в том, что злокачественное новообразование может сдавливать пути, по которым выходит кал, добавила специалистка. Происходит это обычно, когда заболевание уже находится на одной из поздних стадий.

Доктор добавила, что у рака кишечника могут быть и другие симптомы. В их число она включила склонность к диарее или запору, боли в животе, усталость, необъяснимую потерю веса и ощущение неполного опорожнения кишечника.

Ранее врач Владимир Толстых рассказал, как подготовиться к приему проктолога. За один-два дня до консультации он посоветовал изменить рацион.