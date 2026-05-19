Раскрыт неожиданный маркер развития болезни Альцгеймера

JPAD: Плохой сон может быть маркером повышенного риска болезни Альцгеймера

Плохой сон может быть связан с повышенным риском болезни Альцгеймера у пожилых женщин. К такому выводу пришли исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего. Результаты работы опубликованы в Journal of Prevention of Alzheimer’s Disease (JPAD).

Ученые изучили данные 69 женщин старше 65 лет. Участницы рассказали о качестве сна, прошли тесты на память и сканирование мозга, позволяющее оценить накопление тау-белка — одного из главных признаков болезни Альцгеймера.

Исследование показало, что у женщин с высокой генетической предрасположенностью к заболеванию плохой сон был связан с ухудшением зрительной памяти и более выраженным накоплением тау-белка в областях мозга, которые поражаются на ранних стадиях болезни. У участниц с низким генетическим риском такой связи не обнаружили.

Авторы работы отмечают, что нарушения сна и болезнь Альцгеймера могут усиливать друг друга. По их словам, жалобы на сон могут стать простым способом выявления людей с повышенным риском деменции. Исследователи также считают, что улучшение сна в будущем может стать одной из стратегий профилактики болезни Альцгеймера.

Ранее стало известно, что ожирение ускоряет развитие болезни Альцгеймера через особые жировые молекулы.