Выявлена скрытая причина ускоренного развития болезни Альцгеймера

MN: Ожирение ускоряет развитие болезни Альцгеймера через особые жировые молекулы

Ожирение может ускорять развитие болезни Альцгеймера через особые жировые молекулы, нарушающие работу клеток мозга. К такому выводу пришли исследователи из Хьюстонской методистской больницы, опубликовавшие результаты работы в журнале Molecular Neurodegeneration (MN).

Ученые обнаружили, что при ожирении в жировой ткани повышается уровень молекул фосфатидилэтаноламинов. Эти соединения упаковываются в микроскопические частицы и могут проникать в мозг, где нарушают связь между клетками, ослабляют иммунную защиту и способствуют накоплению амилоидных белков — одного из главных признаков болезни Альцгеймера.

Авторы исследования отмечают, что ранее ожирение в основном рассматривали как общий фактор риска, однако новая работа показывает конкретный механизм, через который изменения обмена веществ могут влиять на мозг. По словам ученых, воздействие именно на этот процесс может стать новой стратегией профилактики и терапии нейродегенеративных заболеваний.

В экспериментах исследователям удалось частично восстановить баланс жировых молекул, что привело к улучшению работы мозга и когнитивных функций у моделей болезни Альцгеймера.

