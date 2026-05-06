Назван способный снизить риск болезни Альцгеймера продукт

JN: Регулярное употребление яиц связано со снижением риска болезни Альцгеймера

Регулярное употребление яиц может быть связано со снижением риска болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли исследователи из Университета Лома-Линда. Результаты работы опубликованы в журнале The Journal of Nutrition (JN).

Ученые проанализировали данные более 40 тысяч человек старше 65 лет, за которыми наблюдали в среднем 15 лет. Оказалось, что у людей, употреблявших яйца не менее пяти раз в неделю, риск развития болезни Альцгеймера был на 27 процентов ниже по сравнению с теми, кто почти не ел яйца. Даже умеренное потребление давало эффект: при употреблении яиц 1-3 раза в месяц риск снижался на 17 процентов.

Авторы связывают этот эффект с высоким содержанием веществ, поддерживающих здоровье мозга. Яйца богаты холином — соединением, необходимым для памяти и работы нейронов, а также лютеином и зеаксантином, которые помогают снижать окислительный стресс. Кроме того, в яйцах содержатся омега-3 жирные кислоты и фосфолипиды, важные для передачи сигналов между нервными клетками.

Исследователи подчеркивают, что яйца не являются «защитой» от деменции сами по себе. Наиболее выраженная польза наблюдается как часть общего здорового питания и образа жизни.

Ранее ученые выяснили, что интервальное голодание замедляет разрушение мозга при болезни Альцгеймера.