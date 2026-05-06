Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:03, 6 мая 2026Наука и техника

Назван способный снизить риск болезни Альцгеймера продукт

JN: Регулярное употребление яиц связано со снижением риска болезни Альцгеймера
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Natalia Deriabina / Shutterstock / Fotodom

Регулярное употребление яиц может быть связано со снижением риска болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли исследователи из Университета Лома-Линда. Результаты работы опубликованы в журнале The Journal of Nutrition (JN).

Ученые проанализировали данные более 40 тысяч человек старше 65 лет, за которыми наблюдали в среднем 15 лет. Оказалось, что у людей, употреблявших яйца не менее пяти раз в неделю, риск развития болезни Альцгеймера был на 27 процентов ниже по сравнению с теми, кто почти не ел яйца. Даже умеренное потребление давало эффект: при употреблении яиц 1-3 раза в месяц риск снижался на 17 процентов.

Материалы по теме:
Как сварить яйцо пашот? Три простых способа приготовления
Как сварить яйцо пашот?Три простых способа приготовления
15 мая 2024
Как и сколько минут варить яйца: всмятку, в мешочек, вкрутую, пашот. Пошаговые инструкции
Как и сколько минут варить яйца: всмятку, в мешочек, вкрутую, пашот.Пошаговые инструкции
10 декабря 2025

Авторы связывают этот эффект с высоким содержанием веществ, поддерживающих здоровье мозга. Яйца богаты холином — соединением, необходимым для памяти и работы нейронов, а также лютеином и зеаксантином, которые помогают снижать окислительный стресс. Кроме того, в яйцах содержатся омега-3 жирные кислоты и фосфолипиды, важные для передачи сигналов между нервными клетками.

Исследователи подчеркивают, что яйца не являются «защитой» от деменции сами по себе. Наиболее выраженная польза наблюдается как часть общего здорового питания и образа жизни.

Ранее ученые выяснили, что интервальное голодание замедляет разрушение мозга при болезни Альцгеймера.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России ответили на угрозу пролета дронов над Москвой в День Победы

    Кличко заявил об угрожающей Киеву ситуации и обвинил власти Украины

    Украину уличили в желании крупно подставить Россию в преддверии Дня Победы

    Названы российские регионы с опасным уровнем воды в реках

    Раскрыта судьба пропавших в горах Карачаево-Черкесии туристок

    Перспективную машину «КамАЗ» назвали «мобилизационным БТР»

    Объявленный Зеленским «режим тишины» назвали пиар-акцией

    Суд счел законным многомиллионный штраф Google в России

    Спрос на первичное жилье в столице упал до пятилетнего минимума

    В России увидели предпосылки к удару «Орешником» по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok