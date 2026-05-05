Открыт способ замедлить разрушение мозга при болезни Альцгеймера

Front Nutr: Интервальное голодание замедляет разрушение мозга при Альцгеймере

Интервальное голодание может замедлить разрушение мозга при болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав метаболические и клеточные механизмы этого эффекта. Работа опубликована в журнале Frontiers in Nutrition.

Ученые показали, что при интервальном голодании организм переключается с использования сахара на жиры, вырабатывая так называемые кетоновые тела — альтернативный источник энергии для мозга. Это особенно важно при болезни Альцгеймера, где нарушается использование глюкозы. Таким образом мозг получает «запасной» источник питания.

Кроме того, интервальное голодание запускает процессы «очистки» клеток — аутофагию, помогает удалять поврежденные белки и снижает воспаление в мозге. Также увеличивается уровень BDNF — вещества, которое поддерживает нейроны и улучшает связи между ними, что важно для памяти и мышления.

Авторы отмечают, что эти эффекты в совокупности могут снижать накопление токсичных белков, связанных с болезнью Альцгеймера, и поддерживать когнитивные функции. Хотя результаты выглядят перспективно, ученые подчеркивают, что необходимы дополнительные клинические исследования, чтобы подтвердить пользу такого подхода для людей.

Ранее ученые выяснили, что добавки с омега-3 жирными кислотами связаны с ускоренным снижением памяти.