Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:08, 5 мая 2026Наука и техника

Популярные добавки оказались связаны с ускоренным ухудшением памяти

JPAD: Добавки с омега-3 жирными кислотами связаны с ускоренным снижением памяти
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Добавки с омега-3 жирными кислотами могут быть связаны с более быстрым снижением когнитивных функций у пожилых людей. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие результаты работы в журнале The Journal of Prevention of Alzheimer’s Disease (JPAD).

Ученые проанализировали данные 819 участников, включая 273 человека, принимавших омега-3, и сравнили их с контрольной группой. В течение пяти лет оценивались когнитивные показатели и результаты сканирования мозга. Оказалось, что у принимающих добавки снижение памяти и мышления происходило быстрее по нескольким ключевым тестам.

Материалы по теме:
Витамин А: в каких продуктах содержится, польза и вред, норма для организма
Витамин А:в каких продуктах содержится, польза и вред, норма для организма
15 января 2024
Витамин D. Чем опасен дефицит витамина D и почему он так нужен организму?
Витамин D.Чем опасен дефицит витамина D и почему он так нужен организму?
12 мая 2023

При этом различия не объяснялись генетикой: в обеих группах было одинаковое число носителей гена APOE ε4, связанного с риском болезни Альцгеймера. Также у участников не обнаружили усиленного накопления амилоидных бляшек или тау-белков — классических признаков нейродегенерации.

Вместо этого исследователи выявили снижение метаболизма глюкозы в мозге у принимающих омега-3. Это может указывать на ухудшение работы нейронных связей. Авторы подчеркивают, что речь идет о наблюдательной связи, однако результаты ставят под сомнение представление о безусловной пользе омега-3 для защиты мозга.

Ранее ученые узнали, что прием креатина снижает ухудшение внимания и мышления при недосыпе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский регион в 1000 километров от границы всю ночь и утро атакуют дроны ВСУ. В городе воют сирены, БПЛА влетел в многоэтажку

    Минцифры заявило о согласовании оперативного открытия «белого списка» сайтов

    У второй планеты за орбитой Нептуна обнаружили атмосферу

    Пенсионерку на седьмом этаже горящего после удара БПЛА дома в Чебоксарах сняли на видео

    Вывозивших в Сирию людей из российского города задержали

    Президент Финляндии попытался объяснить мотивы Европы по Украине

    США ударили по двум шедшим с грузами в Иран гражданским катерам

    Российская авиакомпания запустила распродажу билетов с 15-процентными скидками

    Ландшафтный дизайнер поймал гигантскую рыбу и побил 10-летний рекорд страны

    В России резко выросли продажи одного вида машин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok