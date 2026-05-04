Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:15, 4 мая 2026Наука и техника

Обнаружен способ снизить вред недосыпа для мозга

Nutrients: Прием креатина снижает ухудшение внимания и мышления при недосыпе
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Однократный прием креатина может частично снизить ухудшение внимания и мышления при недосыпе. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие результаты в журнале Nutrients.

В исследовании участвовали 29 здоровых взрослых. Каждый из них провел 21 час без сна и в разные ночи получал либо креатин, либо плацебо. После этого участники выполняли тесты на реакцию, логику, счет, память и скорость обработки информации.

Оказалось, что креатин не отменял усталость полностью, но помогал мозгу работать стабильнее. На фоне добавки участники меньше теряли в логических и числовых заданиях, быстрее справлялись с языковыми тестами и показывали лучшие результаты в тесте на внимание. Максимальное улучшение по сравнению с плацебо составило около 12 процентов.

Ученые объясняют эффект тем, что креатин участвует в энергетическом обмене клеток. Во время недосыпа мозг испытывает нагрузку и быстрее расходует ресурсы, а креатин может частично поддерживать этот процесс. Авторы подчеркивают, что исследование было небольшим, поэтому для точных рекомендаций нужны дополнительные работы.

Ранее ученые выяснили, что атопический дерматит вызывает нарушения сна и памяти.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина подготовила компромиссный вариант завершения конфликта. В чем он заключается и как связан с ЕС?

    Просьба у соседа обернулась для россиянки заточением в подполье

    В Пентагоне сделали заявление об атаке Ирана на американский корабль

    Семь человек пострадали при ударе ВСУ из «Града» по территории «Мираторга» в России

    Два туриста упали с балкона аэропорта Азии с разницей в пару часов и не выжили

    Необходимость импорта морепродуктов в Россию объяснили

    В российском регионе осквернили могилы бойцов СВО

    Немцы запретили советскую символику на 9 мая

    Стало известно о назначении нового главнокомандующего ВКС России

    Обнаружен способ снизить вред недосыпа для мозга

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok