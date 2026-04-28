11:06, 28 апреля 2026Наука и техника

Определена неожиданная причина проблем со сном и памятью

Dermatitis: Атопический дерматит вызывает нарушения сна и памяти
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: PLCNSK / Shutterstock / Fotodom

Атопический дерматит может быть связан не только с кожными симптомами, но и с нарушениями сна и памяти. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие работу в журнале Dermatitis.

В исследовании приняли участие 78 взрослых с этим заболеванием. Выяснилось, что 77 процентов участников испытывают проблемы со сном, а у 64 процентов наблюдаются нарушения памяти. При этом выраженность симптомов напрямую зависела от тяжести болезни: чем сильнее дерматит, тем дольше люди засыпали и тем меньше спали — в среднем около 4,5 часа при тяжелой форме.

Материалы по теме:
Крепкий сон — залог здоровья Как хорошо выспаться, но не проспать что-нибудь важное
Крепкий сон — залог здоровьяКак хорошо выспаться, но не проспать что-нибудь важное
15 июня 2018
Осознанный сон: что это такое, как в него попасть и опасно ли это
Осознанный сон:что это такое, как в него попасть и опасно ли это
8 января 2024

Анализ показал, что плохое качество сна тесно связано с когнитивными нарушениями. У пациентов чаще возникали трудности с концентрацией внимания, запоминанием и извлечением информации. Статистически было показано, что плохой сон увеличивает риск проблем с памятью более чем в четыре раза, а дневная усталость — более чем в три раза.

Ученые также обнаружили, что нарушения сна и памяти усиливают друг друга: чем хуже человек спит, тем сильнее страдают когнитивные функции. Это может быть связано с хроническим зудом, воспалением и постоянным дискомфортом, которые мешают полноценному восстановлению мозга во время сна.

Авторы подчеркивают, что пациентам с атопическим дерматитом важно оценивать не только состояние кожи, но и качество сна и когнитивные жалобы.

Ранее ученые выяснили, что кофеин частично восстанавливает память, нарушенную из-за недостатка сна.

    Последние новости

    Кремль выступил с заявлением после нового удара ВСУ по Туапсе

    Онколог призвал отказаться от трех вызывающих рак привычек

    В Кремле ответили на вопрос о параде Победы

    «Вы абсолютно правы». Соловьев и Боня провели совместный эфир. О чем они говорили?

    В Кремле раскрыли подробности о последствиях удара ВСУ по Туапсе

    С уехавшего лидера группы «Ногу свело!» взыскали долг по налогам

    Президент Эстонии неожиданно высказался о начале СВО

    В России будут выпускать новый кроссовер

    Вторник в Москве назвали самым холодным за всю историю наблюдений

    Насильника москвички нашли спустя 20 лет

    Все новости
