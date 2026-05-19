Синоптики признались в невозможности спрогнозировать определенную погоду

Синоптик Паршина: Аномально резкое изменение в погоде трудно спрогнозировать

Аномально резкое изменение в погоде синоптикам трудно спрогнозировать заранее. В невозможности точных прогнозов в разговоре с РИА Новости призналась ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

«Объяснить можно все аномальные погодные явления, особенно после их наступления, а спрогнозировать и указать верно время начала и завершения очень тяжело», — заявила синоптик. По ее словам, работа специалиста, помимо прогнозов, заключается в вычислении периодичности аномальных явлений и в анализе данных. Что касается, например, апрельского снегопада в Москве, когда был побит рекорд по уровню снежного покрова, то такие явления спрогнозировать трудно.

Самый сложный момент для синоптиков — выявление точных градусов в период аномально резких перепадов температуры. Существуют определенные индексы, по которым выявляется погода и градусы в ближайшее время. Однако синоптики не застрахованы от аномально резких перепадов температуры, так как погода может пойти совсем по другому сценарию.

Так, за несколько дней до апрельского снегопада Гидрометцентр предупреждал о плохой погоде в Москве, но такого количества снега заранее спрогнозировать невозможно. Дело не в неисправной технике или лени синоптика — все дело в том, что весенняя погода просто непредсказуема, а уж летняя тем более, сообщила она.

Точный прогноз зависит от многих факторов — например, состояния почвы, давления, рельефа и особенностей местоположения изучаемой местности.

Апрельский снегопад принес Москве сразу три погодных рекорда — рекорд атмосферного давления, осадков и высоты снежного покрова — в столице выросли сугробы высотой 12 сантиметров.

Ранее москвичей предупредили о грозе со шквалистым ветром на этой неделе. По словам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, непогода ожидается в пятницу, 22 мая. Непогода ожидается из-за жары на протяжении недели — москвичам пообещали дневные температуры до плюс 29-32 градусов Цельсия.