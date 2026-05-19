Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:26, 19 мая 2026Экономика

Синоптики признались в невозможности спрогнозировать определенную погоду

Синоптик Паршина: Аномально резкое изменение в погоде трудно спрогнозировать
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Аномально резкое изменение в погоде синоптикам трудно спрогнозировать заранее. В невозможности точных прогнозов в разговоре с РИА Новости призналась ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

«Объяснить можно все аномальные погодные явления, особенно после их наступления, а спрогнозировать и указать верно время начала и завершения очень тяжело», — заявила синоптик. По ее словам, работа специалиста, помимо прогнозов, заключается в вычислении периодичности аномальных явлений и в анализе данных. Что касается, например, апрельского снегопада в Москве, когда был побит рекорд по уровню снежного покрова, то такие явления спрогнозировать трудно.

Самый сложный момент для синоптиков — выявление точных градусов в период аномально резких перепадов температуры. Существуют определенные индексы, по которым выявляется погода и градусы в ближайшее время. Однако синоптики не застрахованы от аномально резких перепадов температуры, так как погода может пойти совсем по другому сценарию.

Материалы по теме:
Россияне полюбили строить дачи из морских контейнеров. Почему модное жилье оказалось опасно для жизни?
Россияне полюбили строить дачи из морских контейнеров.Почему модное жилье оказалось опасно для жизни?
8 апреля 2026
Китайцы начали скупать элитное жилье под Москвой. Правда ли, что при выборе дома они ищут защиту у черной черепахи?
Китайцы начали скупать элитное жилье под Москвой.Правда ли, что при выборе дома они ищут защиту у черной черепахи?
14 мая 2026

Так, за несколько дней до апрельского снегопада Гидрометцентр предупреждал о плохой погоде в Москве, но такого количества снега заранее спрогнозировать невозможно. Дело не в неисправной технике или лени синоптика — все дело в том, что весенняя погода просто непредсказуема, а уж летняя тем более, сообщила она.

Точный прогноз зависит от многих факторов — например, состояния почвы, давления, рельефа и особенностей местоположения изучаемой местности.

Апрельский снегопад принес Москве сразу три погодных рекорда — рекорд атмосферного давления, осадков и высоты снежного покрова — в столице выросли сугробы высотой 12 сантиметров.

Ранее москвичей предупредили о грозе со шквалистым ветром на этой неделе. По словам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, непогода ожидается в пятницу, 22 мая. Непогода ожидается из-за жары на протяжении недели — москвичам пообещали дневные температуры до плюс 29-32 градусов Цельсия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Неизвестные с оружием ворвались в здание редакции «Московского комсомольца»

    Звезда «Ворониных» сообщила о подготовке к операции

    Парикмахер показала прическу с отвалившимися после окрашивания волосами

    Стало известно о смерти российской школьницы на территории дома

    Россиянам назвали способ удобрить огород и не отравиться

    Россиянам назвали способы снизить риск диабета

    Массовая драка со стрельбой в российском городе попала на видео

    Минобороны Эстонии отвергло использование Украиной своего воздушного пространства

    Власти России собрались ввести новую пошлину

    В России ответили на заявление Мерца о переговорах с Москвой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok