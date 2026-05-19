09:20, 19 мая 2026

Осужденный в России британский наемник обиделся на Лондон

Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Осужденный на 15 лет заключения в колонии строгого режима в России британский наемник Хэйден Дэвис заявил, что чувствует себя брошенным Лондоном. Об этом сообщает «Би-би-си».

Представитель МИД королевства заявил, что Великобритания поддерживает тесный контакт с семьей Дэвиса, оказывает консульскую поддержку и решительно осуждает вынесенный ему приговор.

Сам Дэвис в письмах рассказал, как попал в плен. По его словам, он получил тяжелое ранение, средства связи были сломаны, он потратил сутки, чтобы добраться до ближайшего знакомого места и спрятался в подвале дома, где просидел два месяца, пока его не нашли российские военные.

Он заявил, что чувствует себя одиноко и не поддерживает никаких контактов с представителями британского правительства. «Я 12 лет служил своей стране в армии, а теперь, когда мне нужна помощь и лечение, никто не хочет обо мне знать. Это позор!» — сказал он.

Источник телеканала, близкий к Дэвису, сообщил, что у него серьезная травма ноги и «ему вообще не оказывают никакой помощи». Кроме того, представители правительства королевства даже не связывались с юристами Дэвиса, которые находятся в России.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что Великобритания вербует наемников для Вооруженных сил Украины (ВСУ) из наркокартелей Латинской Америки.

