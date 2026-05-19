Как минимум один российский хоккеист выиграет Кубок Стэнли-2026

09:15, 19 мая 2026

Как минимум один российский хоккеист выиграет Кубок Стэнли в этом сезоне
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Timothy T. Ludwig / Imagn Images / Reuters

«Монреаль Канадиенс» на выезде победил «Баффало Сейбрс» в полуфинальной серии Восточной конференции Кубка Стэнли. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Основное время встречи, прошедшей в ночь на вторник, 19 мая, завершилось со счетом 2:2. В овертайме решающую шайбу забросил Алекс Ньюхук.

В составе «Монреаля» выступает россиянин Иван Демидов, в финале Востока его команда сыграет с «Каролина Харрикейнс», где выступают еще три представителя России — Петр Кочетков, Александр Никишин и Андрей Свечников. В финале Западной конференции «Вегас Голден Найтс» встретится с «Колорадо Эвеланш», в составе этих команд по двое россиян. Таким образом обладателем Кубка Стэнли-2026 точно станет как минимум один игрок из России.

Последний раз россияне оставались без Кубка Стэнли в 2015 году. Ранее стало известно, что российским игрокам НХЛ снова не дадут привези трофей на родину. Соответствующий запрет действует в НХЛ с 2022 года.

