Осужденный за изнасилование дочери рецидивист заявил о давлении российских силовиков

В Красноярске суд приговорил к 17 годам рецидивиста за изнасилование дочери

В Красноярске суд приговорил к 17 годам колонии особого режима местного жителя, который изнасиловал собственную малолетнюю дочь. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Объединенной пресс-службе судов края.

Мужчину признали виновным по статьям 131 и 132 УК РФ («Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера»). Ранее он уже был судим за убийство, кражу и разбой. В судебном заседании подсудимый вину не признал. Он заявил, что оговорил себя под давлением силовиков и из-за плохого самочувствия, однако после проверки суд признал его показания на следствии достоверными. Показания на него также дала дочь — экспертизы подтвердили отсутствие у нее склонности к фантазированию.

По версии следствия, в одну из ночей февраля 2025 года мужчина был в спальне девочки. Воспользовавшись ее беспомощным состоянием, осужденный неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера и изнасилование. Своими действиями он нанес вред нормальному психическому, нравственному и половому развитию девочки.

