09:18, 19 мая 2026

Осужденный за изнасилование дочери рецидивист заявил о давлении российских силовиков

Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Красноярске суд приговорил к 17 годам колонии особого режима местного жителя, который изнасиловал собственную малолетнюю дочь. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Объединенной пресс-службе судов края.

Мужчину признали виновным по статьям 131 и 132 УК РФ («Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера»). Ранее он уже был судим за убийство, кражу и разбой. В судебном заседании подсудимый вину не признал. Он заявил, что оговорил себя под давлением силовиков и из-за плохого самочувствия, однако после проверки суд признал его показания на следствии достоверными. Показания на него также дала дочь — экспертизы подтвердили отсутствие у нее склонности к фантазированию.

По версии следствия, в одну из ночей февраля 2025 года мужчина был в спальне девочки. Воспользовавшись ее беспомощным состоянием, осужденный неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера и изнасилование. Своими действиями он нанес вред нормальному психическому, нравственному и половому развитию девочки.

Ранее в Санкт-Петербурге суд приговорил к девяти годам колонии строгого режима мужчину за изнасилование дочери.

