Французский теннисист снял шорты во время матча и получил предупреждение

Французский теннисист Корентену Муте снял шорты во время матча и получил предупреждение от судей. Об этом сообщает TNT Sports.

Инцидент произошел на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP 500) в Гамбурге. Во время матча первого круга, в котором Муте проиграл 23-й ракетке мира испанцу Алехандро Давидовичу-Фокине со счетом 6:4, 6:4, он в паузе между розыгрышами снял с себя шорты и остался в трусах, после чего надел их обратно.

Также теннисист по ходу игры швырнул ракетку в рекламный щит. Судьи вынесли ему предупреждение.

В апреле российского теннисиста Даниила Медведева оштрафовали на шесть тысяч евро. Он сломал ракетку во время открытой тренировки.