09:38, 19 мая 2026

Российский бизнес потерял интерес к франшизам

«Ъ»: Из-за снижения деловой активности спрос на франшизы в РФ упал на 28,4-45 %
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Снижение деловой активности в России привело к падению спроса предпринимателей на открытие бизнеса по франшизе в первом квартале текущего года. Об этом со ссылкой на данные экспертов сообщает «Коммерсантъ».

По оценке «Бизнесменс.ру», интерес к такому формату сократился на 28,4 процента, а Franshiza.ru оценивает негативную динамику в 45 процентов.

Хуже всего, по данным первого исследования, дела обстоят у образовательных франшиз, спрос на которые стал меньше на 55,4 процента. Также снижается число заявок на франшизы отдыха и развлечений (минус 49,2 процента), красоты и здоровья (минус 45,4 процента), медицинские учреждения (минус 39,2 процента), питания (35,8 процента).

Для торговли и услуг в целом сокращение спроса достигло 30,8 процента. В «Авито Бизнес 360» подтверждают данные по динамике, хотя приводят менее внушительные цифры.

Основатель каталога «Бизнесменс.ру» Юрий Богомолов указал, что в целом интерес к франшизам откатился на уровень 2011 года. Эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская добавляет, что тенденция начала формироваться в сентябре прошлого года и с тех пор укрепилась.

Рост спроса на франшизы наблюдается в таких сегментах, как услуги для бизнеса, строительство и ремонт, вендинг, производство, медицинские лаборатории, автобизнес, автомойки.

В первую очередь речь идет о предприятиях, концепция которых не требует больших вложений на старте, а сами они обладают иммунитетом к падению потребительского спроса или получили преимущество в связи со сложной экономической ситуацией в стране.

Ранее сообщалось, что в марте спрос на покупку франшиз заведений небольших форматов в общепите, таких как пекарня, кофейня или точка по продаже шаурмы, сократился почти в два раза.

