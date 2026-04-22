Российский общепит попросит о помощи

«Ъ»: ФРиО попросила перенести срок уплаты НДС для общепита на конец 2026 года

Федерация рестораторов и отельеров России (ФРиО) обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой увеличить помощь в части льгот по налогу на добавленную стоимость (НДС) для общепита. Об этом со ссылкой на текст документа пишет «Коммерсантъ».

Бизнес предлагает перенести срок уплаты НДС за первый квартал для предприятий, работающих по упрощенной системе налогообложения (УСН) и ставших плательщиками сбора в бюджет с января, на конец текущего года.

По оценке ассоциации, отказ от такой поддержки нанесет существенный ущерб ресторанному бизнесу, приведет к закрытию или уходу в тень многих кафе, а также заставит предпринимателей отказываться от инвестиций.

Речь идет о том, что с 2026 года плательщиками НДС в полном объеме стали заведения с выручкой более 20 миллионов рублей в год, в то время как ранее порог был в три раза выше — от 60 миллионов рублей. Рестораторы уже добились льготы в виде сохранения прежних условий в период с 1 апреля до 31 декабря 2026 года, но налог за первый квартал им не простили.

Опрошенные изданием эксперты отмечают, что начало года стало для рынка «тяжелейшим» из-за рекордно низких выручек. Вице-президент по обороту алкогольной продукции на предприятиях сферы гостеприимства ФРиО Алексей Небольсин указал, что предприятия общепита до сих пор находятся в нокдауне из-за падения спроса и усиления налоговой нагрузки.

Эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская добавила, что речь идет не только о закрытии существующих бизнесов, но и проблемах с новыми. В марте спрос на покупку франшиз заведений небольших форматов (пекарня, кофейня, точка по продаже шаурмы и другого фастфуда) рухнул почти в два раза.

Впрочем, по ее мнению, отказ от сбора НДС до конца года позволит заведениям общепита попробовать перестроить свои бизнес-модели и снизить издержки, но без более стабильных и эффективных мер отрасль продолжит падение.

