11:45, 21 апреля 2026

Темпы закрытия общепита в России ускорились

«Ъ»: Число ликвидаций компаний общепита в России в 2026 году взлетело на 31 %
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Rajpootmoiz / Shutterstock / Fotodom

По итогам первого квартала 2026 года в России ликвидировано 11,2 тысячи юридических лиц из сферы общественного питания, что на 31,28 процента больше, чем годом ранее. Об этом со ссылкой на данные «Контур.Фокуса» пишет «Коммерсантъ».

Число регистраций нового бизнеса выросло на 20,84 процента, до 12,5 тысячи организаций, то есть в абсолютном значении их количество пока еще увеличивается, но гораздо более скромными темпами.

Тем не менее вице-президент по обороту алкогольной продукции на предприятиях сферы гостеприимства Федерации рестораторов и отельеров Алексей Небольсин констатирует, что текущие цифры свидетельствуют о значительном спаде в отрасли.

В марте, по данным 2ГИС, в российских городах-миллионниках число ресторанов снизилось на пять процентов, заведений быстрого питания — на два процента, столовых — на три процента, кафе — на шесть процентов, а баров — на 11 процентов. Главной причиной такой динамики Небольсин назвал заметное падение посещаемости заведений.

«Зумеры плохо пьют»Петербург рискует лишиться статуса барной столицы. Почему это произойдет?
«Это надолго»В России расцветают магазины низких цен. Как экономные россияне изменили рынок торговли?
Старший аналитик «Риком-Траст» Валерия Попова отметила, что потребители стали выбирать бюджетные заведения и точки быстрого питания, что подтверждает рост количества чеков в них.

В свою очередь, источник издания на рынке общепита назвал причиной роста числа регистраций новых юрлиц дробление бизнеса, на которое его владельцам приходится идти после изменения правил уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) с 2026 года.

Другие представители отрасли подтверждают это предположение, подчеркивая, что у компаний больше нет резона строить сетевой бизнес. Так, основатель сети «Мясо & Рыба» Сергей Миронов уверен, что рестораны будут закрываться весь год, так как бизнес стал нерентабельным. Помимо снижения порога уплаты НДС (с 60 миллионов до 20 миллионов рублей выручки), на него давит рост операционных расходов и дефицит кадров.

Начало года для российского ресторанного рынка оказалось самым худшим за последние 25 лет. На этом фоне правительство согласилось до 31 декабря 2026 года не взимать НДС с заведений с выручкой менее 60 миллионов рублей, но в отрасли считают, что такие послабления не слишком помогут.

