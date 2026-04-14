Госдума одобрила смягчение налогов для общепита

Госдума одобрила приостановку НДС для микропредприятий общественного питания

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, освобождающий от налога на добавленную стоимость (НДС) с 1 апреля по 31 декабря предприятия общественного питания с доходом за 2025 год не более 60 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Чтобы воспользоваться льготой, они должны соответствовать еще ряду критериев. В том числе, их доля выручки от услуг общественного питания не должна быть ниже 70 процентов без учета процентов по банковским вкладам и остаткам на счетах.

Такое решение объясняется необходимостью плавной адаптации бизнеса к налоговым изменениям, вступившим в силу с 2026 года. Ранее не платить НДС могли малые предприятия, использовавшие упрощенную или патентную системы налогообложения (УСН или ПСН), с доходом менее 60 миллионов рублей, теперь этот порог сократился в три раза.

В результате многочисленные столовые, кондитерские, пекарни и кафе с небольшим доходом столкнулись с невозможностью продолжать бизнес и начали закрываться. Такая ситуация чревата сокращением бюджетных доходов, что заставило правительство временно ослабить давление.

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Чижов подчеркнул, что депутаты регулярно «принимают меры по поддержке малого и среднего предпринимательства».

Ранее опрос «Актион Бухгалтерии» показал, что девять из десяти заведений в сфере общепита работают на грани рентабельности, а почти треть (31,4 процента) уже несет убытки. Три четверти респондентов считают, что поддержка в виде временного освобождения от НДС недостаточна.