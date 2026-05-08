Новости спорта
22:02, 8 мая 2026Спорт

Российский теннисист Медведев снова разбил ракетку

Российский теннисист Даниил Медведев разбил ракетку на турнире Masters в Риме
Владислав Уткин
Фото: Александр Филиппов / РИА Новости

Российский теннисист Даниил Медведев снова разбил ракетку. Об этом сообщает Quadra Central Podcast в социальной сети Х.

Инцидент произошел во время турнира серии Masters в Риме. Во время тренировки с бразильцем Жоао Фонсекой Медведев бросил ракетку на землю после проигранной подачи. Она разбилась, и россиянину пришлось ее заменить.

Медведев начнет турнир матчем с 41-м номером мирового рейтинга чехом Томашем Махачем. Поединок пройдет в рамках второго круга.

Ранее российского теннисиста, занимающего девятое место в рейтинге АТР, уже штрафовали за порчу спортивного инвентаря. В апреле он заплатил шесть тысяч евро за разбитую ракетку на турнире в Монте-Карло.

