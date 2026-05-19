09:40, 19 мая 2026

Россиянки стали товаром на сайтах брачных агентств Китая

Брачные агентства Китая начали обманывать россиянок ради ИИ-роликов
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Natee Meepian / Shutterstock / Fotodom

Брачные агентства Китая начали обманывать российских туристок ради ИИ-роликов, в которых те умоляют взять их замуж. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Уточняется, что соотечественницы стали товаром на сайтах подобных контор. Сотрудники местных брачных агентств используют следующую схему: находят россиянок на улицах Китая, мило общаются, делают комплименты и просят сфотографироваться. Затем с помощью искусственного интеллекта фото превращают в видео, на которых девушки просят взять их в жены, причем без всякого приданого и выкупа.

Сообщается, что это очень привлекает китайцев. В их традиции за невесту они должны отдать от 300 тысяч рублей до 6,5 миллиона, что непосильно для большинства. Вторая причина популярности подобных роликов — спрос на россиянок в сегменте 18+.

В итоге китайские мужчины верят, что на видео — реальная девушка, которая может быть легко доступна для них, и относят последние деньги брачным агентствам. При этом при подписании контракта их уведомляют, что россиянка может согласиться поужинать, но отказаться от дальнейших свиданий.

Ранее соотечественниц предупредили о предлагающих массаж мошенниках в Турции. Они предлагают услуги массажа с выездом, просят внести предоплату и исчезают.

