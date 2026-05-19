08:26, 19 мая 2026Мир

В Иране подготовились к новой атаке США

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Iranian Army Office / Globallookpress.com

Иран подготовил новые тактические шаги на случай, если США возобновят боевые действия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на иранский военный источник.

«Мы подготовили новые тактические действия и подходы, основываясь на нашей доктрине оборона-наступление», — сказал он.

Собеседник агентства подчеркнул, что у Тегерана нет проблем с вооружением и обороноспособностью.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп поручил военным подготовиться к полномасштабному наступлению на Иран на случай, если Вашингтон и Тегеран не заключат приемлемую сделку. Он уточнил, что удары по Исламской Республике были приостановлены на несколько дней. При этом американский лидер выдвинул требование к Тегерану — в письменной форме обозначить свой факт отказа от разработки ядерного оружия.

