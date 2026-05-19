В Иране подготовились к новой атаке США

РИА Новости: Иран подготовил тактические шаги на случай новой атаки США

Иран подготовил новые тактические шаги на случай, если США возобновят боевые действия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на иранский военный источник.

«Мы подготовили новые тактические действия и подходы, основываясь на нашей доктрине оборона-наступление», — сказал он.

Собеседник агентства подчеркнул, что у Тегерана нет проблем с вооружением и обороноспособностью.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп поручил военным подготовиться к полномасштабному наступлению на Иран на случай, если Вашингтон и Тегеран не заключат приемлемую сделку. Он уточнил, что удары по Исламской Республике были приостановлены на несколько дней. При этом американский лидер выдвинул требование к Тегерану — в письменной форме обозначить свой факт отказа от разработки ядерного оружия.