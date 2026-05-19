По делу о расправе над аниматорами на Кубани появились новые подробности

Убийство аниматоров на Кубани произошло из-за долгов обвиняемых

В Краснодарском краевом суде прокурор Наталья Каликанова в прениях назвала доказательства по делу о расправе над аниматорами весной 2023 года сложной мозаикой, складывающейся в картину жестокого преступления. Об этом пишет «Коммерсант».

По версии обвинения, Демьян Кеворкьян объявил своим приятелям — Араму Татосяну и Анатолию Двойникову — что они должны ему по 10 миллионов рублей за «потерянный во время отсидки бизнес». После мужчин вывезли в лес и стали пытать, в результате для «отработки долга» они согласились на разбойные нападения, план которых разработал Кеворкьян.

Ночью 28 апреля 2023 года мужчины выехали на трассу, планируя встретить одинокого водителя и ограбить его. Тогда на трассе компания заметила автомобиль Hyundai, у которого было повреждено колесо. «Это наши клиенты, нам их бог послал», — сказал Кеворкьян. Злоумышленники помогли водителю Кириллу Чубко заменить колесо, а затем связали его и пассажирку — аниматора Татьяну Мостыко, которая возвращалась с банкета, где выступала в образе Ирины Аллегровой. Бандиты забрали деньги и банковские карты, сняли средства со счетов, а после этого по приказу Кеворкьяна Татосян расправился с аниматорами. Далее молодых людей закопали в лесу, а машину сожгли.

Каждому из подельников Кеворкьян выдал по 20 тысяч рублей, объяснив, что появление больших сумм у «таких малоимущих» вызовут подозрения. Если присяжные не найдут смягчающих обстоятельств, фигурантам грозят сроки вплоть до пожизненного.

Ранее сообщалось, что обвиняемым по этому делу продлили арест.