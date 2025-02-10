Обвиняемым в расправе над аниматорами россиянам продлили арест до мая

Суд продлил до мая арест троим обвиняемым в убийстве аниматоров на Кубани

Краснодарский краевой суд продлил срок ареста троим фигурантам уголовного дела о расправе над аниматорами весной 2023 года. Об этом РИА Новости сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Анатолий Двойников, Демьян Кеворкьян и Арам Татосян останутся под стражей до 13 мая. Сформирована коллегия присяжных, которая будет рассматривать их дело.

По версии следствия, 28 апреля 2023 года аниматоры — 37-летний Кирилл Чубко и 19-летняя Татьяна Мостыко выступали в кубанской станице Крыловской, а вечером по пути домой перестали выходить на связь. В их поисках участвовало порядка 500 человек.

Спустя несколько дней правоохранительные органы задержали троих подозреваемых, причастных к исчезновению аниматоров. Вечером 28 апреля возле станицы Березанской ранее судимые мужчины увидели на обочине трассы машину с пробитым колесом и стоящих рядом водителя и пассажирку. Фигуранты решили расправиться с ними ради денег.