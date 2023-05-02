Задержаны подозреваемые в убийстве двух аниматоров под Краснодаром

«112»: на Кубани задержаны подозреваемые в убийстве двух аниматоров под Краснодаром

В Краснодарском крае правоохранители задержали подозреваемых в убийстве двух ранее пропавших аниматоров 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летней Татьяны Мостыко. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По его информации, задержанные дают показания и указали место, где находятся тела пропавших. Тело девушки уже обнаружено. Следователям предстоит выяснить, было ли убийство запланированным, выбрали ли жертв заранее, или преступление совершено после конфликта.

Отмечается, что в день убийства преступники перевели все деньги с карты Чубко на карту Мостыко, а после сняли более 200 тысяч рублей в одном из банкоматов в соседней кубанской станице. Автомобиль, на котором передвигались аниматоры, сожгли в лесополосе.

Ранее 2 мая сообщалось о задержании ранее судимого за ряд тяжких преступлений местного жителя, который может быть причастен к исчезновению двух аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко.

28 апреля 2023 года аниматоры выступали в кубанской станице Крыловской. Вечером они отправились домой на автомобиле Hyundai, но по дороге пробили колесо и стали заниматься его ремонтом. Об этом мужчина сообщил своей жене, однако уже через пару часов перестал выходить на связь. Чубко ближе к полуночи записал голосовое сообщение супруге, где рассказал, что на дороге встретил двух мужчин, которые также повредили машину и предложили помочь. Машину пропавших вскоре нашли сожженной. В ней обнаружили следы борьбы.

Ранее сообщалось, что по факту исчезновения аниматоров было возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство двух и более лиц») УК РФ. Местонахождение россиян продолжают устанавливать. Прокуратура держит ход расследования на контроле. В поисках аниматоров принимают участие более 500 человек.