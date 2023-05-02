В обгоревшей машине пропавших российских аниматоров нашли следы борьбы

В Краснодарском крае полиция нашла в обгоревшей машине пропавших аниматоров следы борьбы

В обгоревшей машине аниматоров, пропавших четыре дня назад на трассе в Краснодарском крае, обнаружили следы борьбы. Об этом во вторник, 2 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, полиция задержала подозреваемого, который может быть причастен к исчезновению 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летней Татьяны Мостыко. Им оказался ранее судимый за ряд тяжких преступлений россиянин.

28 апреля аниматоры выступали в кубанской станице Крыловской. Вечером они отправились домой на автомобиле Hyundai, но по дороге пробили колесо и стали заниматься его ремонтом. Об этом мужчина сообщил своей жене, однако уже через пару часов перестал выходить на связь. По данным канала 360, Чубко ближе к полуночи записал голосовое сообщение супруге, где рассказал, что на дороге встретил двух мужчин, которые также повредили машину и предложили помочь. Машину пропавших вскоре нашли сожженной.

Ранее сообщалось, что по факту исчезновения аниматоров было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). Местонахождение россиян продолжают устанавливать.