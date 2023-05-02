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17:39, 2 мая 2023Силовые структуры

Главаря банды задержали по делу об исчезновении двух российских аниматоров

На Кубани ранее судимого главаря банды задержали по делу об исчезновении двух аниматоров

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

На Кубани полиция задержала ранее судимого за ряд тяжких преступлений местного жителя, который может быть причастен к исчезновению двух аниматоров, 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летней Татьяны Мостыко. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

В 2014 году мужчина создал и возглавил банду, которая пробиралась в дома жителей Краснодарского края или останавливала машины на дорогах. После этого, угрожая оружием, банда забирала ценные вещи.

28 апреля 2023 года аниматоры выступали в кубанской станице Крыловской. Вечером они отправились домой на автомобиле Hyundai, но по дороге пробили колесо и стали заниматься его ремонтом. Об этом мужчина сообщил своей жене, однако уже через пару часов перестал выходить на связь. Чубко ближе к полуночи записал голосовое сообщение супруге, где рассказал, что на дороге встретил двух мужчин, которые также повредили машину и предложили помочь. Машину пропавших вскоре нашли сожженной. В ней обнаружили следы борьбы.

Ранее сообщалось, что по факту исчезновения аниматоров было возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство двух и более лиц») УК РФ. Местонахождение россиян продолжают устанавливать. Прокуратура держит ход расследования на контроле. В поисках аниматоров принимают участие более 500 человек.

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Елизавета Новикова
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