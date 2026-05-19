Украину уличили в минировании границы с Приднестровьем

Глава МГБ ПМР Гебос: Украина продолжает минировать границу с Приднестровьем

Приднестровье фиксирует установление Украиной инженерных сооружений и мин на границе с Приднестровской Молдавской Республикой (ПМР). Об этом РИА Новости сообщил глава министерства государственной безопасности (МГБ) ПМР Валерий Гебос.

По его словам, Киев, помимо мин, разместил бетонные противотанковые «зубы дракона» и смонтировал ряды колючей проволоки. При этом каких-либо других активных действий на приднестровско-украинской границе не фиксируется.

Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что Украина и Европейский Союз участвуют в блокаде Приднестровья. По его словам, ситуация в непризнанной республике остается тяжелой.

7 мая спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сказал, что Приднестровье для Украины является угрозой.