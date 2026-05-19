Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:18, 19 мая 2026Бывший СССР

Украину уличили в минировании границы с Приднестровьем

Глава МГБ ПМР Гебос: Украина продолжает минировать границу с Приднестровьем
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Приднестровье фиксирует установление Украиной инженерных сооружений и мин на границе с Приднестровской Молдавской Республикой (ПМР). Об этом РИА Новости сообщил глава министерства государственной безопасности (МГБ) ПМР Валерий Гебос.

По его словам, Киев, помимо мин, разместил бетонные противотанковые «зубы дракона» и смонтировал ряды колючей проволоки. При этом каких-либо других активных действий на приднестровско-украинской границе не фиксируется.

Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что Украина и Европейский Союз участвуют в блокаде Приднестровья. По его словам, ситуация в непризнанной республике остается тяжелой.

7 мая спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сказал, что Приднестровье для Украины является угрозой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД заявили о самой масштабной атаке ВСУ на Москву

    В Иране подготовились к новой атаке США

    По делу о расправе над аниматорами на Кубани появились новые подробности

    Россиян предупредили об аномалиях в ближайшие дни

    В Минобороны раскрыли подробности ночных налетов украинских БПЛА на Россию

    Украину уличили в минировании границы с Приднестровьем

    Французский теннисист снял шорты во время матча и получил предупреждение

    Разработчик российских процессоров пообещал заменить чипы от Nvidia

    Объект российской промышленности загорелся после удара ВСУ

    Россиянам рассказали о снижении платы за ЖКУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok