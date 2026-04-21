Бывший СССР
19:46, 21 апреля 2026

Шойгу назвал ответственных за блокаду Приднестровья

Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Артем Кулекин / РИА Новости

Помимо Молдавии в блокаде непризнанной Приднестровской Молдавской Республики участвуют Украина и Европейский союз (ЕС). Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в интервью KP.RU.

«Наверное, неправильно говорить, что блокаду осуществляет только Кишинев. В ней принимают участие и киевский режим, и, опосредованно, страны Евросоюза. Хотя, конечно, правительство [президента Молдавии] Майи Санду несет львиную долю ответственности за то, что сейчас происходит», — сказал он.

По словам секретаря Совбеза, ситуация в Приднестровье остается тяжелой. Он подчеркнул, что системообразующие предприятия работают с перебоями либо не работают вовсе. В регионе также наблюдается дефицит энергоресурсов, а уровень жизни молдавских граждан, экономически связанных с регионом, падает.

Шойгу добавил, что безопасность и интересы проживающих в Молдавии граждан России находятся под защитой Москвы.

Ранее глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Украина способна захватить Приднестровье. При этом он подчеркнул, что захватить непризнанную республику «без единого выстрела» невозможно, хотя о вторжении, по его словам, пока говорить рано.

