Буданов раскрыл варианты захвата Украиной Приднестровья

Кирилл Буданов заявил, что Украина способна захватить Приднестровье

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в российский список террористов и экстремистов) рассказал, что Украина способна захватить Приднестровье. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу «Маленькая страна».

Буданов пояснил, что вариант захвата республики «без единого выстрела» невозможен, а сам сценарий вторжения пока является преждевременным, но Украина знает о том, что «Россия не отказалась от плана активизировать действия в Приднестровье» и потому должна реагировать в соответствии со стандартным военным подходом.

Глава офиса Зеленского отметил, что факт нахождения российских войск в Приднестровье неоднократно в самых разных контекстах упоминался и на переговорах. Позиция России — контингент должен остаться, Украина полагает, что он там лишний. При этом Буданов объяснил, что конкретных переговоров по вопросу воинского контингента России в Приднестровье не ведется.

Ранее замкомандира полка беспилотных систем ВСУ «Рейд» с позывным Джанко заявил, что готов силами двух бригад захватить Приднестровье и Венгрию.