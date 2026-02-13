Реклама

01:06, 14 февраля 2026Бывший СССР

Украинский военный пригрозил захватить Приднестровье и Венгрию двумя бригадами ВСУ

Офицер ВСУ Джанго пригрозил захватить Приднестровье и Венгрию двумя бригадами

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Замкомандира полка беспилотных систем ВСУ «Рейд» с позывным Джанко в эфире YouTube-канала подразделения пригрозил захватить Приднестровье и Венгрию.

Он отметил, что Молдавии нужно больше решимости, чтобы решить вопрос с Приднестровьем, и украинские военные могли бы помочь в этом.

Джанго заявил, что было бы прагматичным создать в регионе «буфер безопасности», а также увеличить вовлеченность западных союзников в ситуацию вокруг Украины.

«А учитывая настроения нашего президента и военно-политического руководства относительно Венгрии, я думаю, что где-то 128-я горно-штурмовая бригада или 10-я Стрыйская спокойно могла бы уже развернуть свой пункт постоянной дислокации где-нибудь в Будапеште. Очень хороший город», — добавил военный.

Ранее Владимир Зеленский резко высказался об Орбане в своей речи на ВЭФ в Давосе. По его словам, внутри Евросоюза действуют силы, которые пытаются его уничтожить и не теряют ни одного дня. В частности, украинский лидер заявил, что «каждый Виктор, который живет на европейские деньги и одновременно пытается продавать интересы Европы, заслуживает подзатыльника».

В ответ Орбан заявил, что достоинство Венгрии не подлежит обсуждению и украинскому лидеру стоило бы об этом помнить. «Существует специфическая украинская форма угроз, с которой я сейчас столкнулся, которая смешана с оскорблениями. То есть вы не только угрожаете, но и оскорбляете, понимаете? Я хорошо переношу оскорбления, я могу с ними справиться», — отметил он в видеообращении.

