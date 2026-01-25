Реклама

23:27, 25 января 2026

Орбан вновь ответил на хамство Зеленского

Орбан заявил, что достоинство Венгрии не подлежит обсуждению
Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Достоинство Венгрии не подлежит обсуждению. Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому стоило бы об этом помнить, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в соцсети X.

Так политик ответил на предложение украинского лидера дать подзатыльник «каждому Виктору, который живет на деньги Европы».

«Существует специфическая украинская форма угроз, с которой я сейчас столкнулся, которая смешана с оскорблениями. То есть вы не только угрожаете, но и оскорбляете, понимаете? Я хорошо переношу оскорбления, я могу с ними справиться», — отметил он в видеообращении.

Премьер-министр также добавил, что Венгрия должна проявлять уважение ко всем странам и требовать взамен такого же признания, а не вести переговоры на иных условиях.

Ранее Владимир Зеленский резко высказался об Орбане в своей речи на ВЭФ в Давосе. По его словам, внутри Евросоюза действуют силы, которые пытаются его уничтожить и не теряют ни одного дня. В частности, украинский лидер заявил, что «каждый Виктор, который живет на европейские деньги и одновременно пытается продавать интересы Европы, заслуживает подзатыльника».

Виктор Орбан ранее также выразил свое недоумение словами Зеленского о якобы недостаточной поддержке Украины со стороны стран ЕС. Он напомнил, что Брюссель уже согласился на ключевые требования Киева, включая выделение 800 миллиардов долларов.

