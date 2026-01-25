Орбан вновь ответил на хамство Зеленского

Орбан заявил, что достоинство Венгрии не подлежит обсуждению

Достоинство Венгрии не подлежит обсуждению. Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому стоило бы об этом помнить, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в соцсети X.

Так политик ответил на предложение украинского лидера дать подзатыльник «каждому Виктору, который живет на деньги Европы».

«Существует специфическая украинская форма угроз, с которой я сейчас столкнулся, которая смешана с оскорблениями. То есть вы не только угрожаете, но и оскорбляете, понимаете? Я хорошо переношу оскорбления, я могу с ними справиться», — отметил он в видеообращении.

Премьер-министр также добавил, что Венгрия должна проявлять уважение ко всем странам и требовать взамен такого же признания, а не вести переговоры на иных условиях.

Ранее Владимир Зеленский резко высказался об Орбане в своей речи на ВЭФ в Давосе. По его словам, внутри Евросоюза действуют силы, которые пытаются его уничтожить и не теряют ни одного дня. В частности, украинский лидер заявил, что «каждый Виктор, который живет на европейские деньги и одновременно пытается продавать интересы Европы, заслуживает подзатыльника».

Виктор Орбан ранее также выразил свое недоумение словами Зеленского о якобы недостаточной поддержке Украины со стороны стран ЕС. Он напомнил, что Брюссель уже согласился на ключевые требования Киева, включая выделение 800 миллиардов долларов.